Genelkurmay çatı davasında mütalaa açıklandı

15 Temmuz darbe girişiminde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.



Çatı davada, yaralılardan da sorumlu tutulan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri için 55 bin 880'er yıl hapis cezası istendi.