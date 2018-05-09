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Afyon'da operasyonu: 36 gözaltı

'da / soruşturması kapsamında gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

Afyonda FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü / soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, aranan 20 kişi ile bu kişilerle hareket ettiği değerlendirilen 16 kişi gözaltına alındı.

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:08
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