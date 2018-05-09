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İnce'den çark

Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında 'nin yaptığı açıklamasını ve ardından çark ederek Anıtkabir'i ziyaret etmesini kaleme aldı.

'nin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından tepki alması nedeniyle çark ederek Anıtkabir'i ziyaret etmesini Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında kaleme aldı.

İşte Şahin'in o yazısı

İNCE'DEN ÇARK

'nin ulusalcı kimliği ile tanınan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk mitinginde 'nin terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan eski eş başkanı 'a özgürlük çağrısı yapması ve kendisini cezaevinde ziyaret edeceğini açıklaması parti tabanında şaşkınlık yarattı. İnce'nin seçim kampanyasına Anıtkabir ziyareti yerine Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmasıyla başlaması "HDP oylarına göz kırpıyor" şeklinde yorumlandı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 10:54
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