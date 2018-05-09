Muharrem İnce'nin Demirtaş ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından tepki alması nedeniyle çark ederek Anıtkabir'i ziyaret etmesini Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında kaleme aldı.

İşte Şahin'in o yazısı

İNCE'DEN ÇARK

CHP'nin ulusalcı kimliği ile tanınan Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk mitinginde HDP'nin terör örgütü yöneticiliğinden yargılanan eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük çağrısı yapması ve kendisini cezaevinde ziyaret edeceğini açıklaması parti tabanında şaşkınlık yarattı. İnce'nin seçim kampanyasına Anıtkabir ziyareti yerine Demirtaş'ı ziyaret edeceğini duyurmasıyla başlaması "HDP oylarına göz kırpıyor" şeklinde yorumlandı.