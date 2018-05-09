Beştepe'de ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını toplayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir gündem ile ekonomi kurmayları ile bir araya gelecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 13.00'de kabul ettikten sonra 14.00'de de ekonomi kurmayları ile bir araya gelerek yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirecek.