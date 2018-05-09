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Beştepe'de ekonomi zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını toplayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarını toplayacak.

Beştepede ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı , bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir gündem ile ekonomi kurmayları ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı saat 13.00'de kabul ettikten sonra 14.00'de de ekonomi kurmayları ile bir araya gelerek yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirecek.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:18
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