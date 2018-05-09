Herkül’ün serveti kayıp

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, geçirdiği karaciğer nakli ve beyin kanamasının ardından 18 Kasım 2017'de hayata veda etti. 9 dünya ve 5 olimpiyat madalyası alan sporcumuz hiç evlenmedi. Bir röportajında ise 3'ü bir anneden olmak üzere 4 kızının olduğunu ve bir kızının yurtdışında olduğunu söyledi. İddialara göre Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları sırasında röportaj yaptığı Japon gazeteci Kyoko Mori ile birlikteydi. Bu ilişkiden bir kızı dünyaya geldi. Ancak gazeteci Mori, iki yıl sonra kıskançlık krizlerine girdi. Kızını da alıp milli sporcuyu terk etti. Süleymanoğlu o günden sonra kızını hiç görmedi. Yıllar sonra ortaya çıkan o kızın adının Sekai Mori olduğu öğrenildi. Mori, haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mahkeme, 4 Temmuz'da Süleymanoğlu'nun mezarı açılararak, DNA ve doku örneklerinin alınmasına karar verdi.
Efsane sporcunun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir'den ise duruşma sonrası şok açıklamalar geldi: "Mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öte yandan Naim Bey ölümünden 2 yıl önce kardeşine vekalet vermiş. Mal varlığının çoğunluğu satılmış. Bu paranın nerede olduğunu bilmediğimiz gibi Süleymanoğlu'nun madalyaları, tabloları ve silahları da ortada yok. Nerede olduğu belli değil. Bunun için de hukuki süreci başlatacağız..."
27 yaşında olan Sekai Mori, babalık testi için annesiyle birlikte tükürük örneği verdi.
Efsane sporcunun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz Demir'den ise duruşma sonrası şok açıklamalar geldi: "Mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öte yandan Naim Bey ölümünden 2 yıl önce kardeşine vekalet vermiş. Mal varlığının çoğunluğu satılmış. Bu paranın nerede olduğunu bilmediğimiz gibi Süleymanoğlu'nun madalyaları, tabloları ve silahları da ortada yok. Nerede olduğu belli değil. Bunun için de hukuki süreci başlatacağız..."
27 yaşında olan Sekai Mori, babalık testi için annesiyle birlikte tükürük örneği verdi.
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