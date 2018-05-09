Antalya'da 4 yıldır meme kanseri tedavisi gören Nebahat Köse, hastalığını öğrendiği andan itibaren kendisini yalnız bırakmayan 15 yıl önce boşandığı eşi Turan Köse ile 11 gün önce evlendi. Hastanede kıyılan nikahta "Bu adam sevilmez mi?" diyerek sevgisini dile getirdi. Ne yazık ki mutluluğu erken bitti. Köse'nin hayatını kaybetmesi üzerine eşi Turan Köse, "Bu kadar erken gitmemeliydi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Cenazenin başından ayrılmadı, taziyeleri kabul etti. Köse için Merkez Hasan Nurlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı, helallik alındı. "Onu Allah'tan başka kimselere emanet edemem" diyerek öpüp kokladığı eşini kendi elleriyle toprağa verdi.
Son'Bahar'
Kanser hastası Nebahat Köse, boşandığı eşiyle 15 yıl sonra tekrar evlendi. Ama ikinci baharı, 11 gün sonra bitti
Etiketler: Nebahat Köse , kanser , Turan Köse
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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