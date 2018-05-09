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Canbekli’ye destek gecesi

Canbekli’ye destek gecesi
Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği Genel Başkanı (UYGAT) olan ve Tuzla'da yerel bir gazete çıkaran Mehmet 'nin 'akciğer kanserine' yakalandığı belirlendi. Canbekli için 27 Mayıs 2018 Pazar günü Şişli'de bulunan Crowne Plaza İstanbul-Harbiye Otel'de "Nefesim Nefesine" adlı destek gecesi yapılacağı açıklandı. Gecede toplanacak yardımlar Canbekli'nin tedavisi için kullanılacak.

Mevlüt YÜKSEL
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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