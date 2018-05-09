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49 milyon kişinin ni çaldı

Afyonkrahaisar’da soruşturması kapsamında 36 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yakalananlar arasında örgütün gaybubet evlerine örgüte sahte kimlik hazırlayan şahıs ile örgütün sözde Afyonkarahisar il imamı ve yardımcılarının da bulunduğu bildirildi. Operasyonda ayrınca 2009 yılı seçmen kayıtlarını içerir 49 milyon şahsa ait kimlik ve adres bilgilerinin olduğu listeler ele geçirildi



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü / soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin saklandığı belirlenen gaybubet evlerine gece yarısı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünce 28 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, araması bulunan 20 kişi ile bunlarla birlikte hareket ettiği belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve sahte kimlik yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildiği bildirildi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 13:41
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