Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün itibarı ile muhalefetin adayları ortaya çıktı. 24 Haziran'a kadar karşılıklı saygı içinde coşkulu bir seçim kampanyası yapılmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın il ziyaretleri, mitingler olacak. Kendisi 3 aydır sahada. 50 ile gitti. 30 kadar büyük ilde miting ve toplantı yapılması planlanıyor."

"CİDDİ BİR BAŞARI OLARAK BU DA NOT EDİLMELİDİR"

"Birazdan burada Ekonomi Koordinasyon Toplantısı yapılacak. Konular etraflıca eline alınacak. 2013'te çok güçlü bir ekonomi göstergesi sergiledik. Geçen yıldan bu yana ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaştı. Ciddi bir başarı olarak bu da not edilmelidir."

TURİZMDE ÇOK POZİTİF BİR İVME VAR

"Turizmde çok pozitif bir ivme var. Bu yıl itibarı ile Cumhurbaşkanımızın tahmini ve koyduğu hedef olarak 40 milyon turist bekleniyor. Birçok esnafın bundan yararlanması anlamına da geliyor. Dün İran ile yapılan nükleer anlaşmadan Trump'ın çekilmesi de piyasaları etkiledi.

Kısa ve net bir mesaj vermk gerekirse, mali disipline dayalı politikalar devam edecek. Büyük yatırımlar zaten seçim sürecinden bağımsız tam kapasite ile devam etmektedir. Cari açık, istihdam gibi konular bugünkü toplantıda ele alınacak. Seçimin erkene alınasının piyasalara olumlu katkısı da oldu."

İÇ TEHDİT, DIŞ TEHDİT, FETÖ, PKK GİBİ TEHDİTLERLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

"İç tehdit, dış tehdit, FETÖ, PKK gibi tehditlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Afrin'deki harekatımız büyük ölçüde güvenlik ve istikrarı sağlamış durumda. TSK, Polis Teşkilatı, MİT ve korucularımız çalışmalarını devam ettirmekteler. Gözlem noktaları İdlib'e sıkışmıs 2.5 milon insan için de önem arz ediyor. Terörle mücadelemiz sürecek."

TÜRKİYE, KUZEY, GÜNEY YAKINLAŞMASINI TAM DESTEKLEMEKTEDİR

"Çok yoğun bir dış politika ziyaretimiz oldu. Azerbaycan lideri Aliyev ilk ziyaretini Türkiye'ye yaptı. İki ülkenin kadim dostluğu için kayıtlara geçti. Özbekistan'da Türk iş adamları aha rahat ortamda çalışabilecekler. Özbekistan cumhurbaşkanı bunu açıkça ifade etti. Güney Kore'ye gerçekleştirilen ziyaretten Güney Kore makamları memnuniyetle karşıladı.

Türkiye, Kuzey, Güney yakınlaşmasını tam desteklemektedir. Cumhurbaşkanımız, bize düşen bir şey olursa katkı sağlamak isteriz diye bunu ilettiler. Sırbistan Cumhurbaşkanı 2 gün önce ülkemizi ziyaret etti. 360 derece dış politika açısından bu önemli. Türkiye, tek yönlü politika izliyor eleştirilerine karşı bu ziyaretler önemli."

ABD'NİN TEK TARAFLI ÇEKİLMESİ ENDİŞE VERİCİDİR

"Bir diğer önemli konu dün ABD'nin İran'la yaılan anlaşmadan tek taraflı olarak ortaya çıkan bir durum var. ABD'nin tek taraflı çekilmesi endişe vericidir. Uzun müzakereler sonucu varılan bir anlaşmanın tek taraflı kaldırılması ABD'nin güvenilirliğini de sarsmaktadır. Şunun da altını çizeyim, biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Buna nükleer silahı olduğu bilinen ülkeler de dahildir."

"Fransa'da yayınlanan bildiriye girmeyeceğim ama ona değinecek bir konuya gireceğim. Sadece Almanya'da geçen yıl 1075 islama nefret suçu işlendi. Antiisemitik saldırıların da artış gösterdiğini görüyoruz. Yine Almanya'da 1705 antisemitik suç işlendi. Bunun sebebi, Avrupa'da yükselen aşırı sağ etkisidir. Bizim kitabımızla uğraşmak yerine aşırı sağın yükselişini kontrol etmeliler."

Soru-Cevap

SOSYAL MEDYADAKİ KARA PROPAGANDAYA YANIT

Sosyal medya etkin bir iletişim aracı fakat sosyal medyada manipülasyon yapmak sonuç vermeyecektir. Geçmişte gördüğümüz örnekler sosyal medyadaki kara propagandaların bir sonuca varmadığını göstermiştir. Asıl olan 24 Haziran'da milletimizin vereceği karardır. Milletimizin seçimlerde devam diyeceğini inanıyoruz.