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Erdoğan, 'yi bugün kabul edecek

Erdoğan bugün saat 21.00'de ile görüşecek.

Erdoğan, Muharrem İnceyi bugün kabul edecek

24 Haziran ve milletvekili seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili , diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu istemiş ve görüşme gerçekleştirmişti.

İNCE, ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİ
İnce, Cumhurbaşkanı 'ın da çağırması halinde Beştepe'ye gideceğini açıklamıştı.

Erdoğan, ise görüşmenin AK Parti Genel Merkezi'nde olmasının daha doğru olacağını belirtmiş ve randevu talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtmişti.

GÖRÜŞME BU AKŞAM GERÇEKLEŞECEK
Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde bu akşam 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde Recep Tayyyip Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 16:19
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