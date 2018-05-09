24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarından randevu istemiş ve görüşme gerçekleştirmişti.
İNCE, ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP ETTİ
İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağırması halinde Beştepe'ye gideceğini açıklamıştı.
Erdoğan, ise görüşmenin AK Parti Genel Merkezi'nde olmasının daha doğru olacağını belirtmiş ve randevu talebine olumlu yanıt vereceklerini belirtmişti.
GÖRÜŞME BU AKŞAM GERÇEKLEŞECEK
Muharrem İnce, Edirne Mitingi'nde bu akşam 21.00'de AK Parti Genel Merkezi'nde Recep Tayyyip Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.
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