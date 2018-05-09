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'daki kara propagandanın arkasında kimler var? etiketine en çok hangi ülkeden destek verildi?

Dün 'da uluslararası ayağı olan ve Türkiye'deki ayağını CHP-İP-SP-'lilerin oluşturduğu kara propaganda kampanyası başlatıldı. Yabancı basının da katıldığı "TAMAM" etiketiyle alakalı çok çarpıcı bir analiz ortaya çıktı.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 15:59
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