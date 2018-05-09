Dün Twitter'da uluslararası ayağı olan ve Türkiye'deki ayağını CHP-İP-SP-HDP'lilerin oluşturduğu kara propaganda kampanyası başlatıldı. Yabancı basının da katıldığı "TAMAM" etiketiyle alakalı çok çarpıcı bir analiz ortaya çıktı.