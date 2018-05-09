Twitter'daki kara propagandanın arkasında kimler var? TAMAM etiketine en çok hangi ülkeden destek verildi?
Etiketler: The Guardian , meral akşener , Selahattin Demirtaş , HDP , Twitter , FETÖ , TAMAM
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