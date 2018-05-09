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'ın yeni ından ilk açıklaması

’da 26 gün içinde halk protestolarıyla seçilerek yönetimin başına gelen muhalefet lideri , Ermeni işgali altında bölgesinde ile ilgili ilk açıklamasını yaptı. Paşinyan, Türkiye ile ön şartsız ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Paşinyandan sürpriz Türkiye açıklaması!

Dün parlamento tarafından ı seçilen , 'ye ilk mesajını bugün ziyaret ettiği Ermeni işgali altındaki bölgesindeki Hankendi'nden (Stepanakert) verdi.

Düzenlenen basın toplantısında komşu ülke Türkiye ile ilgili bakış açısı sorulduğunda Paşinyan şu yanıtı verdi:

"Biz Türkiye ile ön şartsız ikili ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Biz herhangi ön şart aramıyoruz. Arayan taraf Türkiye. Bu ön şartı da üçüncü bir ülkeyle olan ilişkilerine bağlıyor ('ı kastediyor). Biz soykırımı tanımalarını da beklemiyoruz. Bu konuyu biz uluslararası düzeyde tanınması için çaba sarf ediyoruz. Bunu da benzer trajedinin bir daha tekrarlanmaması için yapıyoruz".

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba 17:05
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