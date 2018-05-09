Dün parlamento tarafından Ermenistan Başbakanı seçilen Nikol Paşinyan, Türkiye'ye ilk mesajını bugün ziyaret ettiği Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesindeki Hankendi'nden (Stepanakert) verdi.

Düzenlenen basın toplantısında komşu ülke Türkiye ile ilgili bakış açısı sorulduğunda Paşinyan şu yanıtı verdi:

"Biz Türkiye ile ön şartsız ikili ilişkilerin normalleşmesinden yanayız. Biz herhangi ön şart aramıyoruz. Arayan taraf Türkiye. Bu ön şartı da üçüncü bir ülkeyle olan ilişkilerine bağlıyor (Azerbaycan'ı kastediyor). Biz soykırımı tanımalarını da beklemiyoruz. Bu konuyu biz uluslararası düzeyde tanınması için çaba sarf ediyoruz. Bunu da benzer trajedinin bir daha tekrarlanmaması için yapıyoruz".