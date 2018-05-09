Yolun sonu dedim!

İstanbul Beykoz'da geçtiğimiz günlerde dehşet anları yaşandı. Değnekçilik yöntemiyle vatandaştan para koparan M.A.S., Levent Aktürk'ü hedef aldı. Ancak amacına ulaşamadı. Para vermeyen Aktürk'ü defalarca bıçakladı. Sonra da kaçtı. Yaralanan talihsiz adam yaşadığı korkunç anları TAKVİM'e anlattı: "Cezaevinden çıkan saldırgan simitçilik yapıyordu. Özel mülk olan bir alana park eden araçlardan değnekçilik yoluyla para topluyordu. Para vermeyince bana bıçak çekti. Parmağımı yardı. 14 yerimde ayrı ayrı bıçak darbesi var. Toplamda 37 dikiş var. İnanın o görüntüleri izleyemedim. Bir tuhaf oldum. İçim acıdı yani. İnsanlığın öldüğü nokta. Bana göre öyle yani. Dedim 'Levent, herhalde yolun sonu burası...' Çünkü artık takatim gitmeye başladı. Saldırganın yakalanmasını istiyorum."
Değnekçinin saldırısına uğrayan Levent Aktürk'e, 37 dikiş atıldı. Olay anının görüntülerini izleyemediğini belirten talihsiz adam, "En büyük destekçim eşim" ifadesini kullandı.
MESUT ÇİFTÇİ
Değnekçinin saldırısına uğrayan Levent Aktürk'e, 37 dikiş atıldı. Olay anının görüntülerini izleyemediğini belirten talihsiz adam, "En büyük destekçim eşim" ifadesini kullandı.
MESUT ÇİFTÇİ
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