Ilısu Barajı ve HES binasında 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde gerçekleştirildi. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında son aşama olan 6. ve son ünite rotor indirme işlemi gerçekleştirildi. Böylece Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak.