Alınan bilgiye göre, Şengül, kendisiyle görüşmek isteyen Serkan T. tarafından makamında tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan Şengül, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



AA'nın haberine göre, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı, jandarma merkezine giderek teslim oldu.

Serkan T'nin, belediyede işe girme meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

