Vurgun hatırası

İran uyruklu işadamı Ali R.S. (34), ikiz kız kardeşi Maryam S. (32) ve kardeşi Mehdi S. (34), 22 Mayıs 2017'de Türkiye'ye geldi. Üç kardeş, Dubai'de anlaştıkları bir İngiliz güvenlik şirketinin görevlileri ile birlikte Beyoğlu Sütlüce'de lüks bir otele yerleşti. John A., Paul B., Steven H. ve Peter Antony G. isimli dört İngiliz koruma ise para karşılığında anlaştıkları güvenlikçilerle birlikte üç kardeşi kaçırma planı yaptı. Üç kardeş, 24 Ekim'de otelden kaçırıldı. 4 İngiliz ise üç kardeşin otel odalarına girdi ve 10 dakikada 500 bin euro değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Polis, soruşturma başlattı. Altınları çalan çetenin üyeleri ise üç kardeşi 30 saat sonra bıraktı. İstanbul Asayiş ve Organize Polisleri, iki farklı operasyonda 13 kişilik çetenin dokuz üyesini yakaladı. Belçika uyruklu olan ve Belçika'da 'adam yaralama' suçundan sabıkalı olan şüpheli Eric Alain Werner Van Der S., (60) otele gelerek üç kardeşi kaçıran sahte komiser ve sahte MİT'çiler Özgür K., Ahmet Y. ve Ömer C.'nin de aralarında bulunduğu çete üyeleri tutuklandı. Dört İngiliz korumanın ise olaydan saatler sonra İngiltere'ye kaçtıkları anlaşıldı. Soruşturma kapsamında firari olan İngiliz korumalarla ilgili Interpol'e 'Kırmızı Bülten' başvurusu yapıldı.
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yakın korumalığını yapan Steven H., kırmızı bültenle aranıyor.
Emir SOMER
Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yakın korumalığını yapan Steven H., kırmızı bültenle aranıyor.
Emir SOMER
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