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darbesinden haberdarmış

O militan avukat 10 gün öncesinden darbe girişimini bilmiş.

O militan avukat 15 Temmuz darbesinden haberdarmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımlarında propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan avukat 'nin, 10 gün öncesinden darbe girişimini bildiği ortaya çıktı.

Deveci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından firari FETÖ'cü Mehmet Çelik'le 5 Temmuz 2016 tarihinde karşılıklı yazıştığı öğrenildi. Sibel Sevinç Deveci'nin, 5 Temmuz 2016'da FETÖ'cü Mehmet Çelik'e, 12 Eylül'den daha sert bir darbenin gelmekte olduğunu, artık vaktin çok geç olduğunu söylemiş.

Deveci, "Artık çok geç. 12 Eylül halt yemiş. @mehmetcheliklv Yaşanan süreç cübbesizlerin cübbe darbesi gibi ironik bir hal aldı. Tuz kokmadı; çürüdü. @mehmetcheliklv" ifadelerini kullanmış.

FETÖ'cü Mehmet Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "Letonya Muhtarı" mahlasını kullanıyor.

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 23:40
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