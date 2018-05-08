Sıla dışı plan!

Keçi gibi inada sarıldı. Arı gibi vızıldayıp çiçekleri kötü amacı için kullandı. İnekleri sağdı. Ona inanan yüzbinlerce kişiyi dolandırdı. 1.1 milyon TL'yi cebe indirip yurt dışına kaçtı. Geride 100 bin mağdur ile hayatının şokunu yaşayan bir eş bıraktı! Türkiye Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın şokunu yaşarken, dolandırıcıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çetenin muhasebecisi Kalender Kemal ile yazılımcısı Cudi Cumhur tutuklandı.
AĞABEYİ DE YANINDA
Kalender Kemal sorgusunda Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Aydın'ın eşi Sıla'dan boşanmak için kendisinden bir noter istediğini anlattı. Buna göre Mehmet Aydın, Kalender Kemal ile 5-8 Mart tarihleri arasında bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Aydın; Kalender Kemal ve Cudi Cumhur'u görüşmek için Brezilya'ya çağırdı. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmeyince yeni plan başladı. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul edince yolculuk başladı. Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle soluğu Brezilya'da aldı. Ekip, Sao Paulo'da, Mehmet Aydın'ın da kaldığı otele yerleşip çalışmaya başladı. Aydın, bir gün sonra ağabeyi Fatih ile birlikte otele gelip ekiple toplantı yaptı. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verip gerekli işlemlerin yapılması için düğmeye bastı. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Bu arada Sıla Aydın, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aydın ifadesinde Mehmet Aydın'ın tüm yöntemlerini tek tek anlatmıştı.
ÇAYLAR VURGUNDAN
İstanbul'da Detay Maxinet'e operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların arasında şirketin çaycısının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı. Sisteme üyelik ise "Referans Anahtar Kodu" olarak ifade edilen kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor.
Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
YENİ AŞKI
Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunduğu belirtildi. Yeni sevgilisi ise Brezilyalı Caroline Elizabeth'ti. Caroline'in, Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldiği öğrenildi. İkilinin ise bir gece kulübünde tanıştıkları belirtildi.
AĞABEYİ DE YANINDA
Kalender Kemal sorgusunda Mehmet Aydın ile geçtiğimiz mart ayında Brezilya'da yaptığı son görüşmeyi anlattı. Kemal, Aydın'ın eşi Sıla'dan boşanmak için kendisinden bir noter istediğini anlattı. Buna göre Mehmet Aydın, Kalender Kemal ile 5-8 Mart tarihleri arasında bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Aydın; Kalender Kemal ve Cudi Cumhur'u görüşmek için Brezilya'ya çağırdı. Gelirken bir de noter getirmelerini istedi. Kalender Kemal, Beşiktaş'ta görüştüğü bir noterden kendileriyle Brezilya'ya gelmesini istedi. Ancak noter bunu kabul etmeyince yeni plan başladı. Bunun üzerine Kemal, bir mali müşavir aracılığıyla Kıbrıs'taki bir notere ulaştı. Bu noter Brezilya'ya gitmeyi kabul edince yolculuk başladı. Grup, Mehmet Aydın'ın temin ettiği biletlerle soluğu Brezilya'da aldı. Ekip, Sao Paulo'da, Mehmet Aydın'ın da kaldığı otele yerleşip çalışmaya başladı. Aydın, bir gün sonra ağabeyi Fatih ile birlikte otele gelip ekiple toplantı yaptı. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın, notere eşlerinden boşanmak için vekaletname verip gerekli işlemlerin yapılması için düğmeye bastı. Ayrıca, Kıbrıs'ta kurdukları firmanın hesabındaki 4 milyonun da çekilmesi için de notere vekalet verdi. Kemal görüşmede kendisinin Aydın'dan alacaklarının da konuşulduğunu anlattı. Bu arada Sıla Aydın, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Aydın ifadesinde Mehmet Aydın'ın tüm yöntemlerini tek tek anlatmıştı.
ÇAYLAR VURGUNDAN
İstanbul'da Detay Maxinet'e operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Alper Tetiker ile birlikte 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların arasında şirketin çaycısının da bulunduğu öğrenildi. Bu arada, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihleri arasında toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle, toplam 16.3 milyon dolar toplandı. Sisteme üyelik ise "Referans Anahtar Kodu" olarak ifade edilen kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor.
Sıla Aydın, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
YENİ AŞKI
Mehmet Aydın'ın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunduğu belirtildi. Yeni sevgilisi ise Brezilyalı Caroline Elizabeth'ti. Caroline'in, Aydın'ın Brezilya'daki bağlantılarından biri haline geldiği öğrenildi. İkilinin ise bir gece kulübünde tanıştıkları belirtildi.
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