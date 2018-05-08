Satanist katil

İzmir'in Bornova İlçesi'nde 19 Aralık 2017 tarihinde akılalmaz bir vahşet yaşandı. Ege Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk (26), barda tanıştığı Zülal Tütüncü'yü (21) evinde ağırladı. Daha sonra tartıştığı genç kızın boğazını kılıçla kesti. Ardından polisi aradı. Cinayet işlediğini anlattı. Eve giden ekipler, talihsiz kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Katil ise tutuklandı. Sanık hakkında, 'kasten adam öldürmek' suçundan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tütüncü ailesinin avukatlarından Esra Akdarıcı, gelecek hafta yapılacak ilk duruşma öncesi cinayete ilişkin açıklama yaptı: "Sanık en ağır cezaya çarptırılmalı. Ayrıca Zülal'in öldürülmesi ve katilin yaşam tarzı gibi göstergeler, bu cinayette satanistçe bir ritüel olduğu izlenimini uyandırmaktadır. Yargılama aşamasında bu konuların da açığa çıkacağını ümit ediyoruz."
Hunharca katledilen Zülal Tütüncü'nün ailesi, "Kızımızın alkol ve uyuşturucu alışkanlığı yoktu. Daha önce ailemizin husumet yaşadığı birisi de yoktu. Sanığı tanımıyoruz" dedi.
İLK KURBAN ŞEHRİBAN'DI
Türkiye'de ilk satanist cinayeti 13 Eylül 1999'da İstanbul'da işlenmişti. Engin Arslan, Zinnur Gülşah Dinçer ve Ömer Çelik isimli satanistler, Şehriban Coşkunfırat'ı katletmişti.
Hunharca katledilen Zülal Tütüncü'nün ailesi, "Kızımızın alkol ve uyuşturucu alışkanlığı yoktu. Daha önce ailemizin husumet yaşadığı birisi de yoktu. Sanığı tanımıyoruz" dedi.
İLK KURBAN ŞEHRİBAN'DI
Türkiye'de ilk satanist cinayeti 13 Eylül 1999'da İstanbul'da işlenmişti. Engin Arslan, Zinnur Gülşah Dinçer ve Ömer Çelik isimli satanistler, Şehriban Coşkunfırat'ı katletmişti.
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