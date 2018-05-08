Sabaha kadar dehset Adana’da

Sevgililer kıskançlık yüzünden tartıştı. Sabaha kadar dayak yiyen genç kızın burnu kırıldı. Maganda ise gözaltına alındı. Olay dün Adana'da yaşandı. 21 yaşındaki Fatma Beyza A. sevgilisinin evine gitti. Çift bir süre sohbet etti. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tansiyon aniden yükseldi. Genç adam, kız arkadaşını dövmeye başladı. Fatma, çığlık atıp, ağladı. Bir yolunu bulup balkona kaçtı. Komşuları ise polisi arayarak, "Bir kadın çığlığı var uzun süredir devam ediyor ve ağlıyor" diye ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, kanlar içinde kalan talihsiz genç kızı kurtardı.
'SAATLERCE BAĞIRDI'
Dayakçı erkek arkadaşını gözaltına aldı. Fatma, hastaneye kaldırılırken, sevgilisi karakola götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Bir mahalleli ise şunları söyledi: "Saatlerce çığlık attı. En sonunda dayanamadık. Polis çağırdık. Kızın haline çok üzüldüm."
'SAATLERCE BAĞIRDI'
Dayakçı erkek arkadaşını gözaltına aldı. Fatma, hastaneye kaldırılırken, sevgilisi karakola götürüldü. Genç kızın burnunun kırık olduğu ve yüzü ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu öğrenildi. Bir mahalleli ise şunları söyledi: "Saatlerce çığlık attı. En sonunda dayanamadık. Polis çağırdık. Kızın haline çok üzüldüm."
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