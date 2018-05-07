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'da fuhuş çetesi çökertildi! İçlerinde 'li başkan da var

’nın Kozan ilçesinde pitbull cinsi köpekle korkuttukları yabancı uyruklu 3 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen aralarında eski Kozan Gençlik Kolları Başkanı 'un da bulunduğu 18 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 aylık takip sonucu geçen hafta Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak'ta 3 ayrı eve 300 polisin katılımıyla operasyon düzenledi. Operasyonda Gürcü uyruklu 3 kadını evlenme vaadi ile kandırarak pitbull cinsi köpekler ile korkutup fuhuşa zorladıkları iddia edilen eski İlçe Gençlik Kolları Başkanı 'un da aralarında bulunduğu 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Evlenme vaadiyle Kozan ilçesine getirilerek, pitbull cinsi köpekle korkutulup zorla fuhuş yaptırıldığı ileri süren 3 Gürcü kadın ise sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 23:31
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