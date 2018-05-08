Papaz terörü

Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson'ın terör örgütleri adına çalıştığı belirlendi. Aralık 2016'da terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 35 yıl hapsi istenen Brunson'un İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.
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Duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bazı yetkilileri ve kilise görevlileri de takip etti. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan gizli tanık 'Serhat' ifade verdi. Gizli tanık 'Serhat', şunları söyledi: "Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbiriyle evlendiriliyordu. Özellikle Kürt kökenli erkekleri, Hristiyan kadınlarla evlendiriyordu. Brunson'ın ekibi 23 yıldır ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK'yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı. ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Brunson'ın bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim."
BRUNSON'A TAHLİYE YOK
ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği Brunson'a tahliye çıkmadı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.
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Duruşmayı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bazı yetkilileri ve kilise görevlileri de takip etti. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan gizli tanık 'Serhat' ifade verdi. Gizli tanık 'Serhat', şunları söyledi: "Brunson, Hristiyan hareketi başlatıp Hristiyan bir Kürt devleti kurmak istiyordu. Kiliseden insanlar birbiriyle evlendiriliyordu. Özellikle Kürt kökenli erkekleri, Hristiyan kadınlarla evlendiriyordu. Brunson'ın ekibi 23 yıldır ne yaptığını çok iyi biliyordu. PKK'yı dinsel bir örgüt haline getirmeyi hedefliyorlardı. ABD'nin PKK/PYD'ye gönderdiği silah yardımlarının nereye atılacağının koordinatlarını Brunson'ın bu misyoner ekibi veriyordu. Bunu yıllarca elçilikte çalışmış bir diplomatın oğlundan öğrendim."
BRUNSON'A TAHLİYE YOK
ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği Brunson'a tahliye çıkmadı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.
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