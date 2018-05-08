Organize işler! Polis bu çetenin peşinde

Rusya ve Dubai başta olmak üzere birçok ülkede farklı yatırımları olan İranlı işadamı Ali R.S. (34), ikiz kız kardeşi Maryam S. (32) ve kardeşi Mehdi S. (34) geçen yıl 22 Mayıs'ta İstanbul'a geldi. 3 kardeş, yakın koruma için Dubai'de anlaştıkları İngiliz güvenlik şirketinin adamlarıyla birlikte Beyoğlu Sütlüce'de lüks bir otele yerleşti. Kardeşleri kaçırıp paralarını alma planı yapan İngiliz korumalar, Ankara'daki bir güvenlik şirketinin elemanları ile anlaştı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre plan şu şekilde gelişti: