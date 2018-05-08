ASELSAN açıkladı: Türkiye olmazsa program çöker!

Aselsan'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Genel Müdürlük görevine de geçen Haluk Görgün, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Görgün, şunları söyledi:



YERLİLİK VE MİLLİLİK: Ülkemizin vizyonu ve misyonu kesinlikle milli ve yerli çözümler olmak zorunda. Bunun zorunluluğunu son günlerde daha çok hissediyoruz.