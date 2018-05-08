ASELSAN açıkladı: Türkiye olmazsa program çöker!

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  1. Milyonlarca araç sahibi dikkat! Trafikte yeni dönem sinyali

açıkladı: "Türkiye olmazsa program çöker!"

'ın Genel Müdür Haluk Görgün, savunma alanında Türkiye'ye uygulanabilecek herhangi bir örtülü ambargo tehlikesi için “Gelebilecek ambargolara hazırlıklıyız. Şu anda ciddi bir olumsuzluk yok” dedi. F-35 projesi için de Türkiye'nin kilit bir rolde olduğunu açıklayan Görgün, Türkiye olmazsa F-35 programı çöker dedi.

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'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Genel Müdürlük görevine de geçen Haluk Görgün, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Görgün, şunları söyledi:

YERLİLİK VE MİLLİLİK: Ülkemizin vizyonu ve misyonu kesinlikle milli ve yerli çözümler olmak zorunda. Bunun zorunluluğunu son günlerde daha çok hissediyoruz.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 07:25
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