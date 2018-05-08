Aselsan'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Genel Müdürlük görevine de geçen Haluk Görgün, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Görgün, şunları söyledi:
YERLİLİK VE MİLLİLİK: Ülkemizin vizyonu ve misyonu kesinlikle milli ve yerli çözümler olmak zorunda. Bunun zorunluluğunu son günlerde daha çok hissediyoruz.
ASELSAN açıkladı: "Türkiye olmazsa program çöker!"
ASELSAN'ın Genel Müdür Haluk Görgün, savunma alanında Türkiye'ye uygulanabilecek herhangi bir örtülü ambargo tehlikesi için “Gelebilecek ambargolara hazırlıklıyız. Şu anda ciddi bir olumsuzluk yok” dedi. F-35 projesi için de Türkiye'nin kilit bir rolde olduğunu açıklayan Görgün, Türkiye olmazsa F-35 programı çöker dedi.
Aselsan'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Genel Müdürlük görevine de geçen Haluk Görgün, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı. Gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Görgün, şunları söyledi:
Etiketler: ASELSAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.