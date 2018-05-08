SABAH, Seçim Kürsüsü'nde sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi Saadet Partisi'nin CHP ve İYİ Parti ile yaptığı ittifak konusunda görüşlerini bildirdi. Bazı vatandaşlar "Tabanları, ideolojileri farklı partilerin bir araya gelmesi kirli bir ittifaktır" derken, bazıları ise bu durumu "Saadet Partisi'nin HDP ile kol kola gezen CHP ve adı FETÖ ile anılan Meral Akşener'le ittifak yapması milli görüş hareketine yakışmadı. Erbakan hoca böyle bir ittifak yapmazdı. Erbakan'ın kemiklerini sızlattılar" şeklinde değerlendirdi. İşte sokaktaki vatandaşların konuyla ilgili görüşleri:



Biri davul, biri zurna, çal çal oyna

- AHMET AKVERDİ (İSTANBUL): Biri davul, biri zurna; çal çal oyna. Rahmetli Erbakan hocanın kemiklerini sızlattılar. CHP'nin Erbakan hocaya yaptıklarını herkes biliyor. Birbirine ters iki partinin bir araya gelmeye çalışmasındaki amaç, fayda değil Cumhurbaşkanımız'a zarar vermek amaçlı. Bunlar duman olup uçacak, balon gibi patlayacak.



Hedef Erdoğan olunca birleştiler

- CANAN KİREÇCİ (KAHRAMANMARAŞ): Tabanı, görüşü, yaşam felsefeleri farklı olan İYİ Parti, CHP ve SP'yi birleştiren nokta Erdoğan düşmanlığı. Birleşmeleri mümkün değildi. Hedef Erdoğan olunca birleştiler. Kendi tabanları bile kendilerine oy vermez.



Erdoğan düşmanlığı kör, sağır etmiş

- KÜRŞAT DOST ( ADIYAMAN): Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş, kulağını sağır etmiş. Mantıklı düşünemez hale gelmişler. Bunlar kendi kurdukları tuzağa kendileri düşecek.



Erbakan hoca böyle bir ittifak yapmazdı

- POLAT ŞAHİN (KAYSERİ): Saadet Partisi'nin HDP ile kol kola gezen CHP ve adı FETÖ ile anılan Meral Akşener'le ittifak yapması milli görüş hareketine yakışmadı. Erbakan hoca böyle bir ittifak yapmazdı. Hocanın mezarda kemikleri sızlıyordur.



Zarardan başka bir şey getirmez

- FERİDUN SEYREK (İSTANBUL): Türkiye'de sadece iki sorun var. Biri terör, diğeri Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li milletvekilleri. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nı televizyonda düelloya davet ediyordu. Bu kadar kendisine güveniyorsa karşısına çıkıp kendisi aday olsun. Türkiye'ye fayda getirmek için değil Sayın Cumhurbaşkanımız'a karşı kurulmuş çürük bir ittifak. Zarardan başka bir şey getirmez.



Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş

- MEHMET EMİN AKAY (İSTANBUL): Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Saadet Partisi, AK Parti'den istediklerini neden CHP'den istemiyor? Saadet Partisi kesinlikle Erbakan çizgisinden çıkmış ve yolu sapıtmıştır. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi'ni bitirmiştir. Erbakan düşmanlarıyla nasıl bir araya gelebiliyor ve plaket verebiliyor hâlâ anlamış değilim. Rahmetli Erbakan hocanın kemiklerini sızlattılar.



SP milli görüş çizgisinden çıktı

- SERKAN ŞENER (KAYSERİ): Saadet Partisi'nin CHP ve İyi Parti ile ittifak yapması, bu üç partinin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan korkusunu açığa veriyor. Saadet Partisi bu ittifakla milli görüş çizgisinden çıktı.



Ülkeyi geriye götürür bunlar

- FİRDEVS TOPSÖGÜT (MALATYA): Rüyalarında bile birleşmeyecek olanlar Erdoğan düşmanlığında birleşti. Ülkeyi ileriye değil, geriye eski günlerine götürür bunlar. Kıtlığın, kuyruğun olduğu döneme götürür. TV ekranlarında bile birbirleriyle samimi olmayanlarla tokalaşıyorlar.



Bir araya gelmeleri kirli bir ittifak

- SALİH SOYLU (TRABZON): İdeolojileri farklı 3 partinin bir araya gelmesi kirli bir ittifaktır. Böyle bir ittifak tarihte olmaz. Erbakan hocanın kemikleri sızlar. Ne yapsalar boş...



Milli görüş tabanı ile CHP tabanı zıt

- İBRAHİM KÜMBET (KONYA): Milli görüş tabanı ile CHP tabanı tamamen ters. Bu ittifak ülkenin daha iyiye gitmesi için değil de Erdoğan'ı mağlup etmeyi amaçlayan bir ittifak.



28 Şubat sürecinde birbirlerini yiyorlardı

- FETHİ GÖKÇEN (KONYA): Bunlar 28 Şubat sürecinde birbirlerini yerken şu an hangi akla hizmet ederek bir araya geliyor?



Dava şuurundan yoksun bir güç

- NACİ ERGEN (ERZURUM): Kurulan ittifak kirli bir ittifaktır. Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatır cinsten bir ittifaktır. Erbakan hiçbir zaman davasından taviz vermedi. Hiçbir makam için hiçbir düşmanlık için davasından dirhem sapmadı. Bugün bu partileri bir araya getiren güç dava şuurundan yoksun bir güçtür.



Saadet Partisi birilerinin maşası

- BÜLENT ÖZTÜRK (SAMSUN): Ülke üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Ne yazık ki Saadet Partisi de onların kayığına binmiş. Birilerinin maşası oldu.



Anlayabilmenin bir yolu yok

- MACİT ULUÇAMLIBEL (KONYA): 28 Şubat döneminde ikna odaları kuranlar, başörtülülere, sakallılara ikinci sınıf insan muamelesi yapanlar CHP'de siyaset yapıyor. Necmeddin Erbakan'ın kurduğu Saadet Partisi'nin CHP ile ittifakını anlayabilmenin yolu yok.