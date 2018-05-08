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Nüfus müdürlükleri doldu taştı! nasıl yapılır? Adres değişikliği için son tarih ne zaman? Eski nüfus cüzdanıyla oy kullanılabilecek mi?

24 Haziran erken genel lerinde oy kullanabilmek için gerekli olan bitimine 4 gün kala nüfus müdürlüklerinin önünde yoğunluk yaşandı. Daha önce günde ortalama 500 işlem yapılan müdürlüklerde bu sayı seçim öncesi bin 100 rakamlarını buldu. Adres değişikliği için ne gerekli? Adres değişikliği için hangi belgeler isteniyor? Adres değişikliği hangi nüfus müdürlüğünde yapılır?

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkmasının ardından nin 12 Mayıs Cumartesi günü son buluyor olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar oluşturdu. Kısa süre önce Nüfus Müdürlüklerinden alınmaya başlanan sürücü belgesi ve pasaportların oluşturduğu yoğunluğa, 24 Haziran lerinde oy kullanabilmek için adres ve geçici adres değişikliği yapacak olan vatandaşlar da eklenince, Antalya'nın Kepez'den sonra en çok nüfus barındıran Muratpaşa ilçesinin nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. Kurumun öğle paydosunda dahi kapıdan ayrılmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 11:02
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