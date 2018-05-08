Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkmasının ardından adres değişikliğinin 12 Mayıs Cumartesi günü son buluyor olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar oluşturdu. Kısa süre önce Nüfus Müdürlüklerinden alınmaya başlanan sürücü belgesi ve pasaportların oluşturduğu yoğunluğa, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres ve geçici adres değişikliği yapacak olan vatandaşlar da eklenince, Antalya'nın Kepez'den sonra en çok nüfus barındıran Muratpaşa ilçesinin nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. Kurumun öğle paydosunda dahi kapıdan ayrılmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Nüfus müdürlükleri doldu taştı! Adres değişikliği nasıl yapılır? Adres değişikliği için son tarih ne zaman? Eski nüfus cüzdanıyla oy kullanılabilecek mi?
24 Haziran erken genel seçimlerinde oy kullanabilmek için gerekli olan adres değişikliği bitimine 4 gün kala nüfus müdürlüklerinin önünde yoğunluk yaşandı. Daha önce günde ortalama 500 işlem yapılan müdürlüklerde bu sayı seçim öncesi bin 100 rakamlarını buldu. Adres değişikliği için ne gerekli? Adres değişikliği için hangi belgeler isteniyor? Adres değişikliği hangi nüfus müdürlüğünde yapılır?
Etiketler: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü , seçim , Adres değişikliği
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