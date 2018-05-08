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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta in ismini açıklayacak

Herkesin merakla beklediği in ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve CEO’su Cuma günü Cumhurbaşkanı ’ın katılımıyla düzenlenecek büyük törende açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayısta yerli otomobilin ismini açıklayacak

Yerli otoda da süreç belli oldu. Bundan sonra ''nin Otomobili' olarak anılacak proje için 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı 'ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek.

TÖRENDE AÇIKLAYACAK
Dünya'nın haberine göre törende Türkiye'nin Otomobili'nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO'su açıklanacak.

Başkanı 'nun ev sahipliğinde Türkiye'nin Otomobili'ni üretecek; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan ), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 10:53
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