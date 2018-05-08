Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin görüşme talebiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Görüşme noktasında sıkıntı yok. İnce'yi partide kabul edebilirim. Henüz günü belli değil" dedi.
Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdi.
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