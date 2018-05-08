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Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdi.

Erdoğandan Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin görüşme talebiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Görüşme noktasında sıkıntı yok. İnce'yi partide kabul edebilirim. Henüz günü belli değil" dedi.

  • 08 Mayıs 2018, Salı 11:43
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