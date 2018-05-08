Erdoğan'dan Muharrem İnce açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin görüşme talebiyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Görüşme noktasında sıkıntı yok. İnce'yi partide kabul edebilirim. Henüz günü belli değil" dedi.