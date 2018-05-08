CHP 'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , partililerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret edip mozaleye çelenk bıraktı. İnce, mozalenin başında ellerini açarak dua okudu. Ardından anı fotoğrafı çekimi için dışarıya çıkıldı. Burada İnce, "Gülsüm yanıma gel" diyerek İsmet İnönü 'nün torunu Gülsüm Bilgehan'ı yanına çağırdı.Çatı aday formülü çöken Kılıçdaroğlu , partideki rakibi Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanlığına aday göstermiş, CHP genel başkanının, "Eski öğretmen, yeni politikacı, Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya!" diyerek, küçümseyici takdimi tüm kamuoyu tarafından eleştirilmiş ama ne İnce ne Kılıçdaroğlu bu durumdan rahatsız olmamıştı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce; CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve bazı milletvekilleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Muharrem İnce dua ederek partilileri ile Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.





'PAŞANIN TORUNU DA ÇOBANIN TORUNU DA BURADA'

Fotoğraf çekimi sırasında Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün torunu, CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan'ı yanına çağıran İnce, "Paşanın torunu da çobanın torunu da burada. İşte Cumhuriyet bu" diyerek, şunları söyledi: "İsmet İnönü, 1972 yılında Mayıs ayında Ecevit'e karşı kurultayı kaybediyor ve Yalova'ya dinlenmeye geliyor. Bende 8 yaşında bir çocuğum, inek otlatıyordum. İsmet Paşa'nın elini öptüm orada. Gülsün Hanım'la aramızda hep bir espridir bu. Dedim ki, 'Sen paşanın torunusun ben çobanın torunuyum' Ama az önce de 'Dedenin koltuğuna oturacağım' dedim."

DEFTERİ İMZALADI

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Muharrem İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan Cumhuriyetin, cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Ata'm. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı."

İnce ve beraberindekiler daha sonra İsmet İnönü'nün kabrine çelenk bırakarak, burada da saygı duruşunda bulunup dua etti.





"KARİKATÜR TİP VE ADAYININ MACERALARINI İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü AK Parti gup toplantısında,"Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını öne sürerek yola çıkmışlardı, haklarını vermek lazım bizi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz" dedi.