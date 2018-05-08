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'nun mezarı açılacak

4 Temmuz saat 10'da 'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak

Naim Süleymanoğlunun mezarı açılacak
Japon kızının açtığı babalık davası nedeniyle 'nun mezarının açılmasına karar verildi. 4 Temmuz saat 10'da mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.

Habertürk'ün haberine göre, Süleymanoğlu'nun kızı , Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu kanıtlamak için hukuki süreç başlatmıştı.

Süleymanoğlu'nun 1988 Seul Olimpiyatları sırasında tanıştığı Japon gazeteci Kyoko Mori'nin dünyaya getirdiği öne sürülen Sekai Mori, 'de avukatlara vekâlet vererek ünlü haltercinin babası olduğunun tespitini istedi. Mori, haltercinin yasal mirasçıları olan 3 çocuğuna babalık davası dava açtı.

Dava kapsamında 4 Temmuz saat 10'da Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılarak, fethi kabir yapılarak DNA ve doku örnekleri alınacak.
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  • 08 Mayıs 2018, Salı 13:31
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