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2018- ve yayımlandı

sınav soruları cevapları 2018 yılında da merak ediliyor. ALES soruları cevapları ne zaman açıklanır, ALES 2018 soruları nasıldı? ALES soruları ve cevapları açıklandı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden ulaşabilirsiniz. Yılda iki kere yapılan 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için girdikleri sınav olan ALES'in ( ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ilkbahar dönem sınavı 6 Mayıs Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Sonuçlar açıklanmadan önce de sınav sorularına ve cevaplarına bakarak kaç puan aldıklarını hesaplamaya çalışıyorlar. Sınavın soruları ve cevapları açıklandıktan sonra adaylar, 10 gün süreyle 'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişim sağlayabilecek. Yeni yayınlanan yönetmeliğe göre sınavda 100 soru yer alıyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanıyor.

2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

018- ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın () ilkbahar dönemi temel ve yayımlandı.

tarafından 6 Mayıs'ta saat 10:15'te düzenlenen ALES, ilk kez 81 ilde gerçekleştirilmişti.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, 2018-ALES'in 6 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.

2018-ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için soru kitapçığının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirilen açıklamada, adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecekleri belirtildi.

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara, şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 14:24
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