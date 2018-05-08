2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilkbahar dönemi temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM tarafından 6 Mayıs'ta saat 10:15'te düzenlenen ALES, ilk kez 81 ilde gerçekleştirilmişti.

ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, 2018-ALES'in 6 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.

2018-ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için soru kitapçığının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirilen açıklamada, adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecekleri belirtildi.

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara, şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.