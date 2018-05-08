TBMM, Bağdat Caddesi ekseninde şehir merkezlerindeki trafikkazalarının önlenmesine ilişkin çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. Raporda trafikte en çok 15-29 yaş arasındaki gençlerin hayatını kaybettiği, Türkiye'de kilometreye düşen ölüm oranının yüzde 10 olduğu tespiti yapıldı. Kazaların yüzde 50'sinin alkollü araç kullanımından kaynaklandığı belirtilen raporda, ABD'de uygulanan "araçlara alkolmetre kiti konulması" önerisi yer aldı. En çok kazanın 50,5 gibi yüksek bir oranla İstanbul'da gerçekleştiği vurgulanan raporda; "ölümlü kaza yapanların davası bitene kadar ehliyetlerine el konulması, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yayalara kısa mesafede yürüme alışkanlığının kazandırılması, Bağdat Caddesi gibi caddelerde hız sınırının 20 km/s'e düşürülmesi, kazaya karışan araçların trafikten men edilmesi veya el konulması" önerileri yapıldı.

Başkanlığını Ak Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın yaptığı TBMM Dilekçe Komisyonu'nun raporunda özetle şu tespit ve öneriler yer aldı: