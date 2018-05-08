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Seçmen sorgulama sı hizmette

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel leri için askıya çıkan seçmen listeleri, "Seçmen Sorgulama sı" ile de sorgulanabilecek.

Seçmen sorgulama mobil uygulaması hizmette

Yüksek Kurulunun () hazırladığı seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri 12 Mayıs Cumartesi gününe kadar askıda kalacak. Muhtarlıklar hafta sonları da hizmet verecek.

YSK Başkanlığının "Seçmen Sorgulama sı" da hizmete girdi. Bu uygulamayla yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabilecek.

Seçim dönemleri dışında kişi, kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının seçmen kütüğünde kaydının bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

Yurt dışında ikamet eden seçmenler, yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığını, kayıtlı ise hangi dış temsilcilikte kaydının bulunduğunu, açık adres bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilecek.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 05:32
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