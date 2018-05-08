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Gişelerde iki inatçı sürücü kaza yaptı

gişelerinde inatçı iki sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

Gişelerde iki inatçı sürücü kaza yaptı

gişelerinde iki inatçı sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Pazar günü sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. 22 FL 627 plakalı kamyonet, ve 34 NU 0378 plakalı otomobil sürücüleri, aynı gişeden geçmek için inatlaştı. İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı. İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı .

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 09:26
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