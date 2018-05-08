Dink’in mutlak suretle öldürüleceği bilgisini saklamış

Hrant Dink'in ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin ihmalini ilk etapta incelemesi gereken dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Özkılınç'ın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Özkılınç'ın Dink'in mutlak suretle öldürüleceği bilgisini içeren F3- F4 istihbarat raporlarını bilinçli olarak kullanmayarak FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirlendi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in ölümüne ilişkin kamu görevlilerinin ihmali olduğuyla ilgili görülen davada önemli bir gelişme yaşandı.

Ordu Vali Yardımcısı eski Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç'la ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame düzenlendi. Özkılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken dosyanın kamu görevlilerinin yargılandığı davayla birleştirildi.





Ali Özkılınç



FETÖ'NÜN AMAÇLARINA HİZMET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı'nın hazırladığı rapor üzerine tanzim edilen İddianamede Özkılınç'ın Dink'in "mutlak suretle öldürüleceği" bilgisi yer alan F3-F4 raporlarını bilinçli kullanmadığı ve FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda hareket ettiği vurgulandı. O dönem Mülkiye Başmüfettişi olan Özkılınç ilk etapta Dink'in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin tespiti için ön inceleme ve araştırma raporları düzenlemek için görevlendirildi.

'BİLİNÇLİ OLARAK SAKLADILAR'

Bir başka başmüfettiş Şükrü Yıldız ile düzenledikleri 13 raporun hiçbirinde bilinçli olarak 'Dink'in Yasin Hayal tarafından ne pahasına olursa olsun mutlak suretle öldürüleceğine' ilişkin bilgiyi içeren F-3 ve F-4 raporları kullanılmadı. Düzenlenmesine katkıda bulunan ve kendisince düzenlenen raporların tümünde FETÖ amaçları doğrultusunda hareket etti.

İddianameye göre Özkılınç'ın buradaki kastının örgüt yöneticisi ve üyelerini korumaya yönelik olarak değerlendirildi. Özkılınç'ın cinayet eylemine katkıda bulunan kamu görevlilerinin tespitinin engellenmesi amacıyla hareket ettiği vurgulandı.



Dink'in öldürülmes'nde kamu görevlilerinin ihmali olduğu iddiaları ile ilgili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama devam ediyor.

NAZİF KARAMAN/SABAH