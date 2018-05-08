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  1. Siyasal parti değil ihanet çetesi!

'dan verme işlemlerine ilişkin karar

YSKdan imza kararı

verme işlemlerinde öğle arası da kurullarının açık olması kararı aldı.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 19:28
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