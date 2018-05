Tayyip Erdoğan dün İstanbul 'da Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri Töreni ve " Kudüs 'ün Son Yüzyılı" belgeselinin galasına katıldı. Önemli açıklamalar yaptı. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu gittikleri her yerde vurguladıklarını dile getiren Erdoğan, "Gelinen noktada BM 'in reforme edilmesi 'Olmazsa olmaz' bir hal almıştır" dedi. Erdoğan, özetle şöyle konuştu: Filistin liler, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür. Biz insanlığın, özellikle barış merkezi olması gereken Filistin'in ve Kudüs'ün adını zulümle yan yana yazan İsrail 'den iki cihanda da davacı olacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Batı tarafından kanlı terör örgütü PKK'ya verilen silahlara da değindi. Şunları söyledi: "Sınırda Türkiye var, binlerce TIR silah gelmiş. Biz bunları söylediğimiz zaman 'Biz aldık seri numarasını onların' diyorlar ama biz bu filmi Irak'ta gördük. O silahlar PKK'dan çıktı. İnsanları öldürmek için harcadıkları eforun yüzde 10'unu insanlık için harcasalar hiç sorun kalmaz. Biz Davos'ta 'one minute' derken tüm zulümler için bunu dedik. Bir İsrail ziyaretim oldu. Zaten bir kez gittim. Şaron, ikili görüşmede bana bir şey anlattı. 'Hayatta en çok zevk aldığım şey, Filistinliler'i öldürürken tank üstündeki görevimdi' dedi. Sonra da çok çile çekti. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste."Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail devleti görevlilerince zırhlı buldozerle ezilerek katledilen Rachel Corrie 'nin babası Craig Corrie ve annesi Cindy Corrie'ye ödülünü takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'dan Ankara'ya geçti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'i kabul edip basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "Partimde kendilerini kabul edebilirim. Bizler partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Ve randevu talebinde bulundular. Kısa zamanda cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur."İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'deki seçim leri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerini başyazı konusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini ezici bir çoğunlukla kazanacağını yazdı.