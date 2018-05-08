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Mirzabeyoğlu 'a getirildi

Mütefekkir , uzman hekim kontrolünde ambulans ile Devlet Hastanesi’nden Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Mirzabeyoğlu İstanbula getirildi

Mütefekkir geçirdiği beyin kanamasının ardından Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTEDİ
Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile Mirzabeyoğlu'nun 'a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile 'nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ
Mirzabeyoğlu'nun Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti.

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  • 08 Mayıs 2018, Salı 09:12
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