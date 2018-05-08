Erdoğan'dan Fransa'daki skandal bildiriye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki kapalı grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Fransa'daki bazı gruplar Kur'an'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemişler. Bunlar ömürlerinde İncil, Tevrat ve Zebur'u okumuşlar mı? Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli alçak olduğunuzu biliyoruz. Yeni tanımadık sizi. Ne kadar bunu yapsanız da sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Biz sizler gibi aşağılık değiliz. Biz kime, nerede, hangi dille konuşacağımızı biliyoruz. Bugüne kadar hep böyle davrandık bundan sonra da hep böyle devam edeceğiz. Sizler Kur'an'a saldırdıkça sizi alaşağı edeceğiz!." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"KORKARIM BU İŞ CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER"

Dün 15 milletvekilini ağlata ağlata başka bir partiye nöbete göndermişlerdi. Şimdi de seçmenlerine başka partilerin cumhurbaşkanı adayları için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Bunu da demokrasiyle açıklıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde siyaset mühendisliği hesapları için milletvekili ve seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içinde yoktur. Korkarım bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider.



"ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTMAYI BAŞARDILAR"

Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını öne sürerek yola çıkmışlardı, haklarını vermek lazım bizi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz.

"SIKLETİMİZE UYGUN BİR ANA MUHALEFET BULAMADIK"

"Geçtiğimiz 16 yıla ilişkin en büyük hayıflanmam; şöyle sıkletimize uygun bir ana muhalefet bulamayışımızdır". Erdoğan şöyle konuştu;

"Başarı çıtamızı iyice yukarıya çıkardık, kimse bizi kriterleri yükseltmeye zorlamadı, hepsini kendi irademizle hayata geçirdik. Bugüne kadar değişimden, yenilikten yana olduk, icraatlerimizi de bu doğrultuda yaptık. Biri Çankaya'da yatacakmış bir diğeri de Külliye'ye tahsil edecekmiş böyle politika olur mu, bu nasıl cüce bir politikadır? Kafanızda Türkiye milleti için tarihe geçecek bir proje var mı onu söyleyin. Biz manifestomuzu milletimizle paylaştık."

"TEK DERTLERİ VAR RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YIKMAK"

Tek dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran'da yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğiz. Başka Cumhurbaşkanı adayları da mevcut, biz ne kadar adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz, demokrasinin güzelliği işte bu. Bizim siyaset anlaşımız hizmet, proje, inşa üzerine kurulu. Muhalefetin bir projesi var onu açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş.

"SİZE BU VAAT İLE GELENLERE LÜTFEN SORUN"

Size bu vaat ile gelenlere şunları da sorun. AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı siz onları da işten atacak mısınız? AK Parti Türkiye'ye 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? AK Parti Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, siz onları da mı yıkacaksınız? AK Parti Türkiye'ye yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene dönecek misiniz? AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünde sökecek misiniz? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti Türkiye'ye yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene dönecek misiniz? AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünde sökecek misiniz? AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? AK Parti Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Ovit Tünelini ülkeye kazandırdı. Siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz? Milletimden rica ediyorum yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Milletimizin bunların kuru diline karnının tok olduğunu biliyoruz.

"BİZİM YERİMİZDE SAYMAMIZ KESİNLİKLE DÜŞÜNÜLEMEZ"

Yönetim sisteminin değişecek olmasının bize sağlayacağı imkanları gayet iyi biliyoruz. Manifestomuzda Türkiye hayalimizi kısmen belirttik. Dünya değişirken AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı olarak bizim yerimizde saymamız kesinlikle düşünülemez. Sadece ulusal tecrübelerimiz yok, uluslararası tecrübemiz de var. Biz yeni yola çıkan olmayacağız, aldığımız mesafenin üzerine süratle yeni projeleri koyarak devam edeceğiz. Bu 16 yılın birikimi üzerine yepyeni bir Türkiye inşa etme sürecidir.



AFRİN HAREKATINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de 4423 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

FRANSA'DAKİ SKANDAL BİLDİRİ

Fransa'daki bazı gruplar Kur'an'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istemişler. Bunlar ömürlerinde İncil, Tevrat ve Zebur'u okumuşlar mı?



Siz kimsiniz de bizim kutsalımıza saldırıyorsunuz. Biz sizin ne denli alçak olduğunuzu biliyoruz. Yeni tanımadık sizi. Ne kadar bunu yapsanız da sizin kutsallarınıza saldırmayacağız ama sizi alaşağı edeceğiz. Biz sizler gibi aşağılık değiliz. Biz kime, nerede, hangi dille konuşacağımızı biliyoruz. Bugüne kadar hep böyle davrandık bundan sonra da hep böyle devam edeceğiz. Sizler Kur'an'a saldırdıkça sizi alaşağı edeceğiz!.