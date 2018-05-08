Erdoğan'dan muhalefeti köşeye sıkıştıracak sözler

AK parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, son günlerde muhalefetten gelen yıkım projeleri vardı. "Muhalefete bakınca şöyle bir manzara ortaya çıkıyor, birisi milletin evini, birisi devletin uçaklarını, biri yönetim sistemini göze kestirmiş. Biri Çankaya'da yatacakmış, birisi Külliye'yi gençlere verecekmiş. Bu nasıl cüce bir politika. Millet sizden neyi yıkacağınızın değil, neyi inşa edeceğinizi bekliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı hizmetleri tek tek sıraladı ve şunları söyledi;

"Muhalefetin projesi yok dedik ama haksızlık ettik galiba. Bir projeleri var açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş. Bu tavır milletin iradesine saygısızlıktır. Buradan milletimize çağrı yapıyorum Size bu vaat ile gelenlere şunları da sorun;



TEK TEK SIRALADI: BUNLARI DA MI YIKACAKSINIZ

-AK Parti 2 milyon 484 bin derslik yaptı siz onları da mı yıkacaksınız?

-AK Parti 111 yeni üniversite açtı onları da kapatacak mısınız?

-AK Part 69 milyon kişiye geniş bant internet sağladı onları da kesecek misiniz?

-AK Parti 20 bin kilometre yol yaptı, asfaltlarını söküp tarlaya falan mı dönüştüreceksiniz? AK Parti Türkiye'de 29 havalimanı inşa etti, bunları kapatacak mısınız?

-AK Parti Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen göreve başlattı siz onları da işten atacak mısınız?

-AK Parti Türkiye'ye 130 bin yeni hastane yatağı kazandırdı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız?

-AK Parti Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, siz onları da mı yıkacaksınız?

-AK Parti Türkiye'ye yüksek hızlı tren hatları yaptı, siz yeniden kara trene dönecek misiniz?

-AK Parti 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, siz bunları kökünde sökecek misiniz?

-AK Parti 6 ilde kullanılan doğalgazı, 78 ile çıkardı, bu boruları söküp atacak mısınız? Evleri tekrar kömürlü sobalara mı döndüreceksiniz?

-AK Parti Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz?

-AK Parti Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ovit Tüneli'ni ülkeye kazandırdı. Siz bunları dinamitleyip yerle bir mi edeceksiniz?

-AK Parti Fırat Kalkanı ve Afrin'de 4 bin 423 teröristi etkisiz hale getirdi, 4 bin kilometrelik alanı güvenli hale getirdi, siz buraları yeniden teröristlere mi bırakacaksınız?

Milletimden rica ediyorum yarın muhalefet oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine lütfen bunları sorun. Milletimizin bunların kuru diline karnının tok olduğunu biliyoruz."