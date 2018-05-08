Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı.
İstanbul'da soygun alarmı! Polis harekete geçti
Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Polis zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.
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