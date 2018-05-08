;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta yerli otomobilin ismini açıklayacak
  2. FETÖ’cü polisten Demirtaş’a WhatsApp’tan canlı yayın

'da soygun alarmı! Polis harekete geçti

Bahçelievler'de kuyumcuyu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı. Polis zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

İstanbulda soygun alarmı! Polis harekete geçti

Olay sabah saatlerinde Kuyumcukent kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki bir aracın önünü kesen silahlı gaspçılar araç içinde bulunan 1 milyon 200 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi aracı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri kovalamaca sırasında aracı durdurmak için ateş açtı. Gaspçılar polise silahla karşılık verdi. Gaspçılar aracı Esenyurt'a otoparka bırakıp yaya olarak kaçtı.

Etiketler:
  • 08 Mayıs 2018, Salı 10:47
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar