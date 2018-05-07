Sünnet krizi!

Denizli'de yaşayan İsmet Akyol ve A.Ö. (35), iki yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin 12 yaşındaki oğulları Arda'nın velayetini anneye verdi. Baba İsmet Akyol'a da oğlu ile her ayın 1. ve 3. hafta sonları cumartesi sabahından pazar akşamını kadar birlikte olma hakkı verdi. İsmet Akyol'un babası Yaşar Akyol, dün torunu için sünnet düğünü düzenledi. Ancak anne A.Ö. çocuğunu sünnetine yollamadı. Baba ise eski eşinin kapısına dayandı. Ancak kapı açılmadı.
JANDARMA GETİRDİ
Pes etmeyen adam bu kez jandarmayı aradı. Evin önünde düzenlenen düğün töreninde ise Arda olmayınca, sünnet kıyafeti ayaklı askıya asıldı. Düğünde davetliler Arda'yı göremeyince şaşkına döndü. Baba İsmet Akyol ve dede Yaşar Akyol misafirlerden özür diledi. Yemekli sünnet mevlidi bitmek üzereyken jandarmadan mutlu haber geldi. Ekipler, Arda'yı annesinden alıp, düğün alanına getirdi. Sünnet kıyafetini giyen Arda koltuğuna oturup, poz verdi. Ardından babasıyla birlikte karşılıklı oynadı.
DAVETLİLER ŞOKE OLDU
JANDARMA GETİRDİ
Pes etmeyen adam bu kez jandarmayı aradı. Evin önünde düzenlenen düğün töreninde ise Arda olmayınca, sünnet kıyafeti ayaklı askıya asıldı. Düğünde davetliler Arda'yı göremeyince şaşkına döndü. Baba İsmet Akyol ve dede Yaşar Akyol misafirlerden özür diledi. Yemekli sünnet mevlidi bitmek üzereyken jandarmadan mutlu haber geldi. Ekipler, Arda'yı annesinden alıp, düğün alanına getirdi. Sünnet kıyafetini giyen Arda koltuğuna oturup, poz verdi. Ardından babasıyla birlikte karşılıklı oynadı.
DAVETLİLER ŞOKE OLDU
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