Sahte avukat, öğretmeni çarptı. Akılalmaz olay Şanlıurfa'da yaşandı. Öğretmen Arzu Y., iki yıl önce İstanbul'dan Suruç'a atandı. Burada kendisini 'avukat' olarak tanıtan Ömer A.'ya gönlünü kaptırdı. İyi anlaşan ikili, evlilik kararı aldı. Ancak iddialara göre damat adayı, düğünden önce kazançlı bir yatırım için paraya ihtiyacı olduğunu anlattı. Genç kadın ise bankanın kapısını çaldı. 70 bin lira kredi çekti. Biriktirdiği para ile birlikte toplamda 155 bin lirayı Ömer A.'ya verdi.
'TEHDİT EDİLDİM...'
Ancak Ömer A., genç öğretmenin parasını aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamayan Arzu Y., ulaşamadığı sahte avukatın dolandırıcı olduğunu öğrenince adliyeye gidip, suç duyurusunda bulundu. Psikolojik çöküntüye uğradığını belirten Arzu öğretmen, "Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam, 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için tehdit edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Psikolojik destek alıyorum" diye konuştu.
'TEHDİT EDİLDİM...'
Ancak Ömer A., genç öğretmenin parasını aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamayan Arzu Y., ulaşamadığı sahte avukatın dolandırıcı olduğunu öğrenince adliyeye gidip, suç duyurusunda bulundu. Psikolojik çöküntüye uğradığını belirten Arzu öğretmen, "Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam, 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için tehdit edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Psikolojik destek alıyorum" diye konuştu.
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