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'Arzu'su yarım kaldı

Öğretmen Arzu Y. Ömer A.’ya önce gönlünü sonra da 155 bin lirasını kaptırdı. hayalleri yarım kaldı. “Psikolojim bozuldu” diyerek dert yandı

Evlilik Arzusu yarım kaldı
Sahte avukat, öğretmeni çarptı. Akılalmaz olay 'da yaşandı. Öğretmen Arzu Y., iki yıl önce 'dan Suruç'a atandı. Burada kendisini 'avukat' olarak tanıtan Ömer A.'ya gönlünü kaptırdı. İyi anlaşan ikili, kararı aldı. Ancak iddialara göre damat adayı, düğünden önce kazançlı bir yatırım için paraya ihtiyacı olduğunu anlattı. Genç kadın ise bankanın kapısını çaldı. 70 bin lira kredi çekti. Biriktirdiği para ile birlikte toplamda 155 bin lirayı Ömer A.'ya verdi.



'TEHDİT EDİLDİM...'
Ancak Ömer A., genç öğretmenin parasını aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamayan Arzu Y., ulaşamadığı ın dolandırıcı olduğunu öğrenince adliyeye gidip, suç duyurusunda bulundu. Psikolojik çöküntüye uğradığını belirten Arzu öğretmen, "Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam, 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Psikolojik destek alıyorum" diye konuştu.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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