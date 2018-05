Büyük şahlanış

ZEYNEL YAMAN

Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Salonda kongre heyecanı sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu önünde kendisini bekleyen yüzbinlere hitap etti. Erdoğan "81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı ne olacak, Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler" dedi. Erdoğan daha sonra salonda tarihi manifestoyu açıklayıp şunları söyledi:birliğimize, huzurumuza kastettiler. Yılmadık mücadeleden bir adım geri durmadık. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük, özgürleştik. Milli iradeye pranga vurmak isteyenlerle mücadele ederken, onların küresel efendilerine de eyvallah demedik.kalkışması ile şehirlerimizi talan ettiler, 17-25 Aralık'ta ihanet çetesi aracılığı ile irademizi teslim almaya kalktılar. 15 Temmuz'da bu kez savaş uçakları ile tanklarla üzerimize geldiler. Çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri tebrik ediyorum. Siz o gece ölümü öldürdünüz.inayeti ile bütün zorlukları aştık. Yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Şimdi yeni bir yolun başındayız. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. 24 Haziran'da biz bu şahlanışa talibiz. Türkiye'miz öncü bir devlet olacak. Yeni yönetim sistemimiz, yasama, yargı ve yürütme organlarımızı daha güçlü hale getirecek. Daha tarafsız bir adaletin tecellesi olacak. Demokrasi tüm kurallarıyla eksiksiz işleyecek. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin yollarla ilerleyecek.Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na yenilerini de ekleyeceğiz. Terör örgütlerini bölgemizden yok edene kadar geri adım atmayacağız.refahını sağlamak ne kadar önemliyse, bireysel özgürlükleri, demokrasiyi, farklı dini görüşleri de korumak da o kadar önemlidir. Bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce yayılması ve örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır. Biz adaletin partisiyiz. Her alanda adaleti tesis edeceğiz.ilkelerimize daha sıkı sarılacağız. Tek bir vatandaşımızın bile adalet dairesinin dışında kalmaması için gayret göstereceğiz. Tarihi dönemeçte yükü kadınlarımızla omuzlayacağız. Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına alacağız.ülkeye diz çöktüremeyecekler. Bin yıldır yürüdüğümüz bu yoldan bizi geri döndüremeyecekler. Bizi hedeflerimizden vazgeçiremeyecekler. İşte bütün bunlar için önümüzde yeni bir imtihan, yeni bir yarış var, o da 24 Haziran seçimleridir. 15 Temmuz'da olduğu gibi bağımsızlığımızı canımız pahasına hep koruyacağız. Bin yıllık yolculuğumuz binlerce yıl akıp gidecek. Tüm hedeflerimiz gerçekleşecek.bütün bunlar için, tarihin önünde, ecdadımızın huzurunda, şehitlerimizin şahitliğinde Allah'a and olsun ki davamızı 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi için Sinan Erdem Spor Salonu içi hınca hınç doldu. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen dışarıda da yüzbinlerce kişi bir araya geldi.Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı.Salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtıldı. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarıldı.Ko ngre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla coşkularını yaşadı.Ko ngre için il genelinde 12 milyon el ilanı aracılığıyla İstanbullular kongreye davet edildi.Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.15 Temmuz gazileri de kongreye katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan salondaki partilileri ayağa kaldırarak söylediklerini tekrarlattı. Şimdi hep birlikte tekrar edelim;Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz.Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz.Yemin olsun kardeşliğimize halel getirmeyiz.Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi aziz; yolumuzu açık eylesin.Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde şampiyon sporcular Kenan Sofuoğlu ve Kübra Dağ ile sohbet etti.