A Haber'de yayınlanan UNUTMA programında arşivden Muharrem İnce'nin daha önce sarf ettiği cümleler ekranlara taşındı. Onlara arasında asıl dikkat çeken ise 17-25 Aralık sürecinin hemen sonrası Pensilvanya'daki ininde saklanan FETÖ elebaşının bedduası hakkında İnce'nin yaptığı yorumdu. Bir televizyon programında İnce'ye teröristbaşı FETO'nun bedduası ve açıklamaları hakkında "Ne düşünüyorsunuz; neler görüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz?" soruları yöneltilmişti. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu soru karşısında FETÖ'ye güzelleme yaptı.

​İLK MİTİNGDE AĞSINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk mitinginde ağzındaki baklayı çıkardı. Terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi. Hatta tepki çeken o cümlelerin üzerinden daha dakikalar bile geçmeden, ikinci bir adım daha attı!