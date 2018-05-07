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'den skandal açıklamalar

, kendisi aday olmaya korkunca, 'yi ortaya attı. Muharrem ince ise aday olur olmaz ilk mitinginde ağzındaki baklayı ortaya çıkardı. Terör suçundan tutuklu 'ın cezaevinden salınmasını istedi. 'li İnce'nin 'ye güzelleme yaptığı görüntüler de arşivlerden çıktı. FETÖ elebaşı Gülen'in larının sorulduğu Muharrem İnce,'Canı yanmış birinin müthiş bir feryadı' açıklamasını yapmıştı.

Muharrem İnceden skandal açıklamalar

A Haber'de yayınlanan UNUTMA programında arşivden 'nin daha önce sarf ettiği cümleler ekranlara taşındı. Onlara arasında asıl dikkat çeken ise 17-25 Aralık sürecinin hemen sonrası Pensilvanya'daki ininde saklanan elebaşının sı hakkında İnce'nin yaptığı yorumdu. Bir televizyon programında İnce'ye teröristbaşı FETO'nun bedduası ve açıklamaları hakkında "Ne düşünüyorsunuz; neler görüyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz?" soruları yöneltilmişti. 'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu soru karşısında FETÖ'ye güzelleme yaptı.

​İLK MİTİNGDE AĞSINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk mitinginde ağzındaki baklayı çıkardı. Terör suçundan tutuklu 'ın serbest bırakılmasını istedi. Hatta tepki çeken o cümlelerin üzerinden daha dakikalar bile geçmeden, ikinci bir adım daha attı!

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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:38
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