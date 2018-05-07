ATA AÖF sınav giriş belgesi almak için hemen tıkla. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak final sınavları için giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi. ATA AÖF final sınavlarına girecek olan öğrenciler obs.atauni.edu.tr adresinden sınav belgelerini kolayca alabilirler. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan ATA AÖF 2018 final sınavı hakkındaki açıklamaları haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylı bilgiler.

ATA AÖF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak olan Final için giriş belgeleri yayınlanmıştır.



GİRİŞ BELGENİZİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli öğrencilerimiz;

Sınav anında mağduriyet yaşamamanız için sınava girerken yanınızda:

1. Sınav Giriş Belgesi,

2. Nüfus Cüzdanı ya da Pasaport

bulundurmanız gerekmektedir.

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı vb. kimlik kartlarıyla sınava giremezsiniz.

Açıköğretim Fakültesi olarak sınavınızda başarılar diliyoruz.

2018 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF SINAV İTİRAZI

Beklenen ATA AÖF vize sınav soru ve cevapları bugünden itibaren erişime açıldı. İşte yapılan resmi açıklama…

"Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır. Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz. Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır. İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır."

LMS sistemine OBS üzerinden ve https://lms3.ataaof.edu.tr/ internet adresi üzerinden ulaşılabilecek. LMS sistemine giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Sonuç İtirazı" butonuna tıkayın. İtirazda bulunmak istediğiniz sınav için gerekli alanları doldurduktan sonra "İtirazı kaydet" butonuna tıklayarak itirazınızı gönderin.

ATA AÖF SINAV SORULARI CEVAPLAR AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF vize sınav soruları ve cevapları açıklandı. Kurum tarafından yapılan duyuru aşağıdaki gibidir:

Değerli Öğrencilerimiz,

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlanmıştır.

Sadece kesin olarak hatalı gördüğünüz sorulara itirazda bulununuz.

Daha önceki sınavlarda bazı öğrencilerimizin bir derste 20 soruya itirazda bulunarak online soru itiraz sistemini suistimal ettiği tespit edilmiştir. Bu durum gerek soru itirazlarının incelenme, gerekse sınav sonuçlarının açıklanma süresinin uzamasına neden olmaktadır.

İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı toplamda 10 soruyla sınırlandırılmıştır.

Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden anlık olarak yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

Not: Soru itirazları 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23:59 a kadar yapılacak ve bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır

ATA AÖF SINAVI SAAT KAÇTA?

24 Ocak Cumartesi ve 25 Ocak Pazar günlerinde 09.30'da başlayacak olan sınav, her bir oturum için 30 dakika sürecek. Öğrenciler, gün içerisine yayılan derslerden sınavlara katılım sağlayacak.

ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Fakültemizde bir eğitim – öğretim yılı içerisinde her dönem için bir adet ara sınav (Blok Uygulama hariç) ve bir yarıyıl sonu sınavı ile bir bütünleme sınavı yapılmaktadır. Ayrıca kayıtlı olduğu programın bütün derslerine kayıt yaptırmış ancak FF harf notu alarak mezuniyeti için üç dersi kalmış olan öğrencilere eğitim-öğretim yılı sonunda bir defaya mahsus olmak üzere mezuniyet üç ders sınavı yapılır. Sınavlar ülke genelinde 81 ilde merkezi sınav yöntemiyle gözetim altında (yüz yüze) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtdışında Azerbaycan'da sınav yapılmaktadır.

ATA AÖF KAYIT BELGELERİ NELERDİR?

Nüfus kayıt örneği,

Ücret muafiyeti talebini belirten ıslak imzalı dilekçe.

En az %40 engel durumu olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Durumlarını belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter onaylı örneği,

Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçe,

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Tam teşekküllü bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını ve erkek adayların 1.70 m'den, kız adayların ise 1.63 m'den kısa olmadığını belgeleyen heyet raporu,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan suçların birinden ceza almadığınıza dair güncel Adli Sicil Kayıt Belgesi.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir güncel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmadığını gösteren belge,

Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alacağı güncel sağlık raporunun aslı.

Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların Fakültemize ulaştırması gereken belgeler:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınan denklik belgesi,

Diplomanın onaylı örneği ve tercüme edilmiş hali.

Kayıt evraklarını Fakültemize elden ya da posta/kargo yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Adresi:

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanlığı 25240 Yakutiye/ERZURUM