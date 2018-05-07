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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

'da düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan eşi Emine Erdoğana jest
Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'la birlikte 'da düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri törenine katıldı.



Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.







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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi 13:23
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