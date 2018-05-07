Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytindağı Barış Ödülleri törenine katıldı.
Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.
Erdoğan törende konuşma yapmak için kürsüye çıktığı sırada eşi Emine Erdoğan'a beklemediği bir sürpriz yaptı. Erdoğan konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki zeytin dalını alarak sahnenin önüne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan daha sonra konuşmasına başladı.
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