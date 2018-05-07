Lisede taciz!

Cinsel taciz skandalı İstanbul Fatih'teki bir lise yaşandı. İddialara göre, okul müdürü Hüseyin B., 7 kız öğrenciyi taciz etti. Gençler, rehber öğretmenleriyle konuştu. Skandal patlak verdi. Mağdur öğrencilerden S.K., müdürlerinin eski okul arkadaşına mesajlar attığını, kendisini de bir gün odasına çağırdığını ve burada eliyle ve sözleriyle cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Diğer öğrenci S.A. ise, öğrenci olduğunu, okulda müdürün odasına izin almaya gittiğinde kendisini baştan aşağıya süzdüğünü, ayrıca koridorda yürürken bakışları ile taciz ettiğini ileri sürdü.
'KARIMIN MODASI GEÇTİ'
Mağdure öğrenci K.M., staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilomu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözlerle söylediğini ve kendisini baştan aşağı süzdüğünü belirtti. E.O., Nisan ayında kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu, içki içmeye çağırdığını ifade etti. Mağdure ayrıca şüphelinin whatsapp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ve 'Kendi pantolonunu giy, resmini bana gönder' dediğini ileri sürdü.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Okul müdürü ise suçlamaları kabul etmedi. Hazırlanan İddianamede, şüphelinin bu şekilde toplam 7 ayrı öğrenciye karşı cinsel taciz; 2 ayrı öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli müdür hakkında 'Birden Fazla Çocuğa Karşı Cinsel İstismar' ve 'Birden Fazla Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçları kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sema DALGIÇ
'KARIMIN MODASI GEÇTİ'
Mağdure öğrenci K.M., staj dosyası için müdürün odasına gittiğinde, "Sen kilomu aldı, nerelisin, Ruslara benziyorsun" gibi sözlerle söylediğini ve kendisini baştan aşağı süzdüğünü belirtti. E.O., Nisan ayında kendisini odasına çağırıp 'Seni ajansa yazdıralım, fiziğin çok uygun' diyerek burnunu ellediğini, bir defasında gece 3'te telefon açıp evin yakınında olduğunu, içki içmeye çağırdığını ifade etti. Mağdure ayrıca şüphelinin whatsapp'tan 'Seninle Eminönü'ne gezmeye gidelim, karımın modası geçti, sen sarışınsın' diyerek sürekli burnunu ellediğini ve 'Kendi pantolonunu giy, resmini bana gönder' dediğini ileri sürdü.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Okul müdürü ise suçlamaları kabul etmedi. Hazırlanan İddianamede, şüphelinin bu şekilde toplam 7 ayrı öğrenciye karşı cinsel taciz; 2 ayrı öğrenciye karşı da cinsel saldırı suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli müdür hakkında 'Birden Fazla Çocuğa Karşı Cinsel İstismar' ve 'Birden Fazla Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçları kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sema DALGIÇ
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