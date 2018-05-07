Hayat telefonu

Antalya'da yaşayan 43 yaşındaki Ercan Balkaya'nın kronik karaciğer yetmezliği hastası olduğu belirlendi. İşi, sosyal yaşamı ve aile yaşamı olumsuz etkilendi. Ancak o hep iyileşeceğini umut etti. Son 3 aydır hastalığının ilerlemesi üzerine hastanede gözlem altına alınan Balkaya'ya gece saat 02.00 sıralarında bir telefon geldi. Telefonu açtığında kendisine uygun karaciğerin bulunduğu müjdesi verildi. Habere inanamayan ve şaka sanan Balkaya, doktorların, böyle bir konuda şaka yapılmayacağını ve acilen ameliyata alınacağını söylemesi üzerine şoka girdi. Yaklaşık 13 saatlik ameliyatın ardından hayata tekrar merhaba diyen genç adam, "Ölüme ramak kalmıştı. Eşim üzüntüden beyin kanaması bile geçirmişti. Allah doktorlarımdan razı olsun. Şimdi iyiyim çok şükür" dedi.