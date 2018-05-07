Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Fransa'daki Müslüman karşıtlığına büyük tepki gösterdi. Twitter hesabında açıklamalar yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "300 Fransız yazar ve siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iddiasıyla Kur'an'dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Aralarında Sarkozy de var. Bu şahıslar, bu barbar ve ahlak dışı taleple, DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan etmişlerdir. Sözde şiddet karşıtı görünüp, yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet işte bu. İnsanlık rehberi Kur'an'dan insan karşıtı bağnazlık ve şiddet çıkaran DEAŞ neyse, bu 300 Fransız da aynıdır." 21 Nisan'da Le Parisien'de yayımlanan bildiride, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eski Başbakan Manuel Valls'ın da bulunduğu 300 kişi, Kur'an'da şiddet içeren ifadeler bulunduğunu ve bunların çıkarılması gerektiği savumuştu.
Barbar Fransa
Etiketler: Ömer Çelik , Nicolas Sarkozy , Fransa , DEAŞ
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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